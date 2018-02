POL-EL: Lingen - Büroeinbruch

Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Firmengebäude an der Synagogenstraße eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und erbeuteten aus einem Büro eine Geldkassette samt Inhalt. Die Höhe des angerichteten Gesamtschadens ist bislang noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

