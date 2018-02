POL-EL: Lingen - Gefälschte Töpfe und Messer verkauft

Lingen (ots) - In den vergangenen Wochen ist es auf dem Parkplatz des Getränkehandels Hoffmann an der Meppener Straße zu mehreren Betrugsfällen gekommen. Ein bislang unbekannter Mann hat dort aus einem Auto mit niederländischem Kennzeichen heraus, mehrfach Plagiate in Form minderwertiger Töpfe und Messer der Marke "Swiss Royal" zum Verkauf angeboten. Der Mann wird als etwa 50 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Er ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat ein volles Gesicht und dunkle Haare. Er sprach deutsch mit niederländischem Akzent. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell