POL-EL: Lingen - Paketfahrer entfernt sich nach Unfall

Lingen (ots) - Am Donnerstagmittag ist es auf der Feldstraße im Strootgebiet zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 52jährige Frau wurde dabei verletzt. Sie war gegen 12 Uhr mit ihrem Elektrorollstuhl in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Ampelanlage zur Kaiserstraße musste sie dann vor einer roten Ampel warten. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Paketlieferdienstes hatte dort zeitgleich Sendungen verteilt. Er stand mit seinem Fahrzeug unmittelbar vor der Wartenden. Als er wieder einstieg, legte er den Rückwärtsgang ein und stieß gegen den Rollstuhl. Die 52jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher sprach kurz mit der Verletzten, stieg dann aber wieder in sein Fahrzeug und fuhr unerlaubt in Richtung Rheine davon. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

