POL-EL: Lingen - Feier der rechten Szene in altem Gasthof

Lingen (ots) - Am Samstag ist es in Lingen zu einem größeren Polizeieinsatz in Verbindung mit einer Musikveranstaltung der rechten Szene gekommen. Unter einem Vorwand hat der Veranstalter einen Fetenraum in einer ehemaligen Gaststätte an der Haselünner Straße angemietet. Unter dem Motto eines "Lieder- und Vortragsabends" wurden dort etwa 200 Teilnehmer und zwei in der Szene bekannte Rechtsrockbands erwartet. Die Polizei wurde am Samstagmittag bereits frühzeitig auf die Vorbereitungen für die Veranstaltung aufmerksam. Mit zahlreichen Einsatzkräften kontrollierte sie die An- und Abfahrtswege und sorgte durch die starke Präsenz für einen deutlich spürbaren Abschreckungseffekt. Letztendlich reiste lediglich etwa die Hälfte der 200 erwarteten Gäste an. Nach Personalienfeststellung sämtlicher Teilnehmer, konnte die Veranstaltung gegen 16 Uhr ohne Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit stattfinden. Störungen wurden nicht verzeichnet.

