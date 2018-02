POL-EL: Heede - 21jähriger Autofahrer schwer verletzt

Heede (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Dersumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21jähriger Autofahrer aus Heede wurde dabei schwer verletzt. Der Autofahrer kam mit seinem Ford nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam im Seitenraum auf der Fahrerseite liegend zum Stehen. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und durch die hinzugerufene Feuerwehr Heede befreit. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in das Meppener Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

