POL-EL: Lähden/Holte - Sachbeschädigungen in Grundschule und Sportverein

Lähden (ots) - In der Nacht zu Samstag kam in der Grundschule Holte sowie auf dem benachbarten Gelände des Sportvereins SV Holtensia Holte zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter schlugen zunächst eine Eingangstür der Grundschule ein und betraten das Gebäude. Hier zerstörten sie Schaukästen, Vitrinen und mehrere Türen. Auch auf dem Gelände des Sportvereins wurden Verglasungen von Türen und Fenstern zerstört. Die Höhe des angerichteten Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit de Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961) 955820 in Verbindung zu setzen.

