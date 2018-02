POL-EL: Lingen - Schwerer Unfall auf der Frerener Straße

Lingen (ots) - Gestern am späten Abend kam es auf der Frerener Straße in Höhe des Pferdeweges zu einem Verkehrsunfall wodurch zwei Personen verletzt wurden. Die 38jährige Fahrerin eines Opel Astra aus Lingen bog vom Pferdeweg auf die Frerener Straße ein und fuhr weiter in Richung Innenstadt. Dies übersah der ebenfalls auf der Frerener Straße in Richtung Innenstadt fahrende 24jährige Audifahrer aus Meppen und fuhr auf den Opel auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel in ein gegenüberliegendes Kiesbett geschleudert. Beide Personen wurden durch den Unfall verletzt und mit Rettungswagen in das Bonifatiuskrankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird mit ca. 21000 Euro beziffert. Die Frerener Straße wurde während der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.

