POL-EL: Esterwegen - Kreuzanlage auf dem Alten Friedhof mit Farbe beschmiert

Esterwegen (ots) - In der Zeit vom 09.Februar bis zum 12.Februar beschmierten bislang unbekannte Täter eine Kreuzanlage auf dem Alten Friedhof mit roter Farbe. Die Schadenshöhe wird mit ca. 200 Euro beziffert. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Esterwegen unter (05955)1211 in Verbindung zu setzen.

