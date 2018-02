POL-EL: Geeste/Groß Hesepe - Scheune brennt vollständig nieder

Geeste (ots) - Gestern am frühen Abend geriet in der Kolpingstraße aus bislang ungeklärter Ursache eine ca. 60 qm große Scheune in Brand. Die Scheune war Teil eines landwirtschaftlichen Anwesens und brannte vollständig nieder. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte durch die alarmierte Feuerwehr aus Groß Hesepe und Twist verhindert werden. Diese waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

