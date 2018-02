POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus

Lingen (ots) - In der Nacht zu Freitag drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Mindener Straße ein. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Über mögliches Diebesgut und auch die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

