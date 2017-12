POL-EL: Wietmarschen - Hund vereitelt Einbruch

Wietmarschen (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter sind am Montagabend in eine Wohnung am Hüberskamp eingedrungen. Sie hatten gegen 19 Uhr ein Fenster aufgebrochen und hatten anschließend mit der Durchsuchung der Wohnung begonnen.Weil ein Nachbarshund sich ungewöhnlich verhielt und in Richtung der betroffenen Wohnung knurrte, schaute dessen Besitzer dort nach dem Rechten. Er konnte zwei Täter erkennen, wie sie durch das Fenster flüchteten. Beute hatten sie keine machen können. Eine Beschreibung der Einbrecher liegt aktuell noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

