POL-EL: Haselünne - Drei Autos aufgebrochen

Haselünne (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Montag zwischen 16 und 18.30 Uhr drei Autos an der Klosterstraße, an der Kolpingstraße und am Distelring aufgebrochen. In allen Fällen schlugen sie eine Seitenscheibe ein und durchsuchten die Fahrzeuge nach Wertsachen. Aus einem Audi A3 erbeuteten sie ein Paar Lederschuhe der Marke Ludwig Reiter. Aus einem Toyota Avensis wurden Sony Kopfhörer sowie ein Smartphone der Marke HTC entwendet. Im dritten Falle gingen die Täter bei einem Opel Agila leer aus. Die Gesamtsachschadenshöhe ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05961)955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

