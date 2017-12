POL-EL: Nordhorn - Jugendliche nach Schuppenbrand gesucht

Nordhorn (ots) - Wie bereits berichtet, ist es am vergangenen Sonntagnachmittag auf dem Gelände des Wasserwerks an der Turmstraße zum Brand eines Holzschuppens gekommen. Nach aktuellen Erkenntnissen hatten sich dort gegen 17.30 Uhr mehrere Jugendliche auf den Sitzbänken am Klukkert Hafen aufgehalten. Diese Jugendlichen und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

