POL-EL: Osterwald - Versuchter Einbruch

Osterwald (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 14.45 und 18.45 Uhr versucht, in ein Wohnhaus an der Straße Am Süd-Nord-Kanal einzudringen. Dabei gelang es ihnen jedoch an insgesamt drei Fenstern nicht, diese deutlicher Gewalteinwirkung zu öffnen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch unbekannt. Beute machten sie keine. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

