POL-EL: Emlichheim - Motorsägen gestohlen

Emlichheim (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in einen Baustoffhandel an der Bahnhofstraße eingedrungen. In einer Lagerhalle haben sie einen verschlossenen Schrank aufgebrochen. Sie entwendeten daraus zwei gebrauchte Motorsägen der Marken Stihl und Dolmar im Gesamtwert von etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05943)92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

