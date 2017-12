POL-EL: Bad Bentheim - Audifahrerin gesucht

Bad Bentheim (ots) - Bereits am Mittwoch kam es an der Straße Am Wasserturm zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Mittags, gegen 12 Uhr, beschädigte die Fahrerin eines weißen SUV der Marke Audi, beim Rückwärtsfahren, einen blauen Mercedes. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verursacherin wird als 40 bis 50 Jahre alt und dunkelhaarig, bekleidet mit einer roten Jacke, beschrieben. Verursacherin und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim, unter der Telefonnummer (05922)9800 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell