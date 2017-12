POL-EL: Nordhorn - Neunjähriger Marlon Ehrengast bei der Polizei

Marlon im Streifenwagen Bild-Infos Download

Nordhorn (ots) - Das Polizeikommissariat Nordhorn hatte am Donnerstag einen ganz besonderen Ehrengast zu Besuch. Die Mutter des neunjährigen Marlon hatte sich in einem wunderbaren Brief an die Nordhorner Polizei gewandt. Danach war es Marlons größter Weihnachtswunsch, einen Tag bei der Polizei verbringen zu dürfen. Der kleine Mann hat mit seiner Familie eine harte Zeit durchlebt. Vor etwa eineinhalb Jahren starb sein Vater an Leukämie. Den vom Schicksal des Jungen tief berührten Kolleginnen und Kollegen war es umso mehr eine Herzensangelegenheit, ihm seinen Weihnachtswunsch umgehend zu erfüllen. Gemeinsam mit seiner Mutter wurde er am Donnerstag von der Leiterin der Polizei Nordhorn, Frau Dr. Hannah Timmer, und dem Spezialisten für "Kinderangelegenheiten", Eddy Eden, in Empfang genommen. Die Beamtinnen und Beamten nahmen sich in der Folge viel Zeit für Marlon, beantworteten jede seiner Fragen und gaben ihm Einblicke, die sonst nicht jeder bekommt. Ihm wurde gezeigt, welche Ausrüstungsgegenstände ein Polizist bei sich trägt, wozu sie dienen und wie man sie benutzt. Er besuchte die Kriminaltechniker und lernte die hohe Kunst der Spurensuche. Auf dem Fahrersitz eines Streifenwagens, durfte er das Blaulicht und das Martinshorn einschalten und den Lautsprecher bedienen. Als absolutes Highlight bekam er eine Privatvorführung mit dem Diensthund Franz. Die beiden haben sich so gut verstanden, dass Franz am Ende des Tages sogar schon Kommandos von Marlon befolgte. Nach Einschätzungen der Diensthundeführerin Birte Dühne, hat der kleine Mann durchaus das Potential, einmal einen ihrer Hunde ausbilden zu können. Als Marlon sich mit den Worten "das ist mein schönstes Weihnachtsgeschenk" von den Kolleginnen und Kollegen verabschiedete war klar, das war für alle Beteiligten ein rundum gelungener Tag.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell