POL-EL: Nordhorn - Unfallverursacher gesucht

Nordhorn (ots) - Am Mittwochvormittag ist es gegen 11.45 Uhr an der Bentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Transporters hatte dort mit seinem Fahrzeug einen auf der Gegenfahrbahn am Fahrbahnrand haltenden schwarzen Daimler Chrylser gestreift. Er fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Auf dem Transporter war der rote Schriftzug "Logistik" zu lesen. Beim Fahrer handelte es sich um eine schlanke männliche Person mit kurzen dunklen Haaren. Dieser hatte möglicherweise ein Geschäft an der Bentheimer Straße beliefert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

