POL-EL: Meppen - Mehrere Autos zerkratzt; Hoher Sachschaden

Meppen (ots) - Am späten Dienstagabend haben bislang unbekannte Täter an der Bokeloher Straße und in gleicher Weise an der Gutenbergstraße, mehrere Autos zerkratzt. Sie richteten dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro an. Die Täter hatten dafür jeweils einen harten, spitzen Gegenstand benutzt. Aus welcher Motivation heraus sie gehandelt haben, ist bislang vollkommen unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

