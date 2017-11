POL-EL: Nordhorn - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Nordhorn (ots) - Am Donnerstagmorgen ist es auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 41-jährige Fahrer eines Opel Corsa ist gegen 7.40 Uhr in Richtung des Gildehauser Wegs gefahren. Dabei übersah er, dass zwei Autos vor ihm anhalten mussten. Er fuhr auf den vor ihm stehenden Kia einer 36-jährigen Nordhornerin auf. Der Kia wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Citroen einer ebenfalls 36-jährigen Frau aus Neuenhaus geschoben. Die beiden Frauen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Verursacher blieb unverletzt. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten jedoch fest, dass der Lette erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

