POL-EL: Haselünne - Hochwertiger Alkohol gestohlen

Haselünne (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in das Lagergebäude einer Kornbrennerei an der Neustadtstraße eingedrungen. Sie schlugen eine Scheibe ein, gelangten dadurch in das Gebäude und erbeuteten hochwertigen Schnaps. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden 48 Edition S9 und 54 Edition S3 Flaschen gestohlen. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 4500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05961)9260 bei der Polizei Haselünne zu melden.

