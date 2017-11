POL-EL: Meppen - Einbruch in Wohnhaus

Meppen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Einfamilienhaus am Fledermausweg eingedrungen. Wie sie genau in das Gebäude gelangen konnten, ist unklar. Sie erbeuteten eine Fahrradtasche und nahmen einen Autoschlüssel an sich. Dieser wurde später im Zündschloss des dazugehörigen Fahrzeuges wieder aufgefunden. Die Täter hatten weiterhin einen angegliederten Fahrradschuppen aufgebrochen und daraus ein KTM Herrenfahrrad gestohlen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

