POL-EL: Nordhorn - Festnahme nach Brandlegung in Nordhorner Zahnarztpraxis; Beschuldigte in psychiatrischem Krankenhaus untergebracht

Nordhorn (ots) - Die Staatsanwaltschaft Osnabrück und die Nordhorner Polizei konnten nach intensiven Ermittlungen eine 22-jährige Frau ermitteln, die dringend verdächtig ist, für einen Fall der schweren Brandstiftung in einer Nordhorner Zahnarztpraxis am 08.11.2017 verantwortlich zu sein. Die Zahnarztpraxis befindet sich im 1. Obergeschoss eines Geschäfts- und Wohnhauses mit mehreren Mietwohnungen in den oberen Etagen. Glücklicherweise wurden die zum Brandzeitpunkt in den Wohnungen aufhältigen Personen frühzeitig durch aufmerksame Passanten gewarnt und konnten das Objekt rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Nach vorläufigen Schätzungen entstand jedoch ein Sachschaden von über 1.000.000,- Euro. Die junge Frau hat mittlerweile eingeräumt, den Brand gelegt zu haben. Es besteht der Verdacht, dass die Beschuldigte den Brand möglicherweise aufgrund einer psychischen Erkrankung in einem Zustand der verminderten Schuldfähigkeit oder Schuld-unfähigkeit gelegt haben könnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete das Amtsgericht Nordhorn daher am 15.11.2017 die einstweilige Unterbringung der Frau in einem psychiatrischen Krankenhaus an. --- Für etwaige Rückfragen, wenden Sie sich bitte an: Christian Bagung Staatsanwalt Pressesprecher Staatsanwaltschaft Osnabrück Tel: 0541-315-3146

