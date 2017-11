POL-EL: Lünne - Betrügerische Handwerker

Lünne (ots) - Bereits am Freitag den 3. November, ist es in Lünne zu einem Betrug durch reisende Handwerker gekommen. Dem Geschädigten sind Reparaturarbeiten an einer Dachrinne für einen günstigen Preis angeboten worden. Das geforderte Entgelt nach erfolgter Reparatur war jedoch fast zehnmal so hoch, wie zunächst angekündigt. Der Mann ist wurde durch die Handwerker so stark unter Druck gesetzt, dass er den Großteil der Forderung gezahlt hat. Bei den Tätern soll es sich um drei Männer im Alter von 30 bis 40 Jahren gehandelt haben. Sie waren mit einem weißen Transporter, vermutlich mit polnischem Kennzeichen, unterwegs. Ist dieser Transporter anderen Personen aufgefallen oder sind sogar Arbeiten durch diese Personen angeboten worden? Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die nächste Polizeidienststelle oder direkt an die Polizei in Spelle unter (05977) 929210.

