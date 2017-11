POL-EL: Sögel - Drei Autofahrer unter Drogeneinfluss

Sögel (ots) - Die Polizei Sögel hat am Mittwoch drei unter Drogen stehende Autofahrer kontrolliert. Allen dreien wurden Blutproben entnommen. Gegen 15 Uhr hatten die Beamten auf der Werlter Straße in Sögel einen 35-jähriger Autofahrer aus Werlte kontrolliert. Er stand genauso unter Drogeneinfluss, wie ein gegen 21.20 Uhr auf der Sögeler Straße in Werlte kontrollierter Mann. Gleiches galt dann gegen 22.40 Uhr auch für einen Unfallbeteiligten in Vrees. Der Mann aus Werlte fiel den Polizisten bei der Unfallaufnahme durch unnatürliches Verhalten auf. In allen drei Fällen wurden nach den Blutentnahmen entsprechende Anzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell