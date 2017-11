POL-EL: Laar - Hoher Sachschaden bei Unfall mit Lkw

Laar (ots) - Am Mittwochmittag ist es auf der Vechtetalstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Beteiligter wurde dabei leicht verletzt. Ein 20-jähriger Niederländer war gegen 14 Uhr mit seinem Sattelzug auf dem Timmerweg unterwegs. Beim Überqueren der Vechtetalstraße übersah er einen in Richtung Emlichheim kreuzenden 48-jährigen Mann aus Wallenhorst mit seinem Ford Transit. Es kam zum Zusammenstoß. Der Transitfahrer wurde leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Auch der Auflieger des Sattelzuges wurde erheblich beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 37000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05942)92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

