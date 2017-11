POL-EL: Emlichheim - Nach Ausweichmanöver gegen Baum geprallt

Emlichheim (ots) - Am Mittwoch ist es auf der Kanalstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Beteiligter wurde dabei schwer verletzt. Ein 35-jähriger Mann war am späten Nachmittag mit seinem Sattelzug in Fahrtrichtung Emlichheim unterwegs. Als er nach links auf den Parkplatz Holleberger Moor abbiegen wollte, übersah er den im Überholvorgang befindlichen VW Caddy eines 31-jährigen Emlichheimers. Dieser wich dem Sattelzug aus und stieß mit dem Auto gegen einen Baum, linksseitig der Fahrbahn. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9500 Euro geschätzt.

