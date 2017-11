POL-EL: Papenburg - Verkäuferin von betrunkenem Mann belästigt

Papenburg (ots) - Am Montagabend wurde eine 34-jährige Frau im Lidl-Markt am Bolwinsweg sexuell belästigt. Ein stark alkoholisierter 32-jähriger Litauer ging gegen 19 Uhr an der Marktangestellten vorbei. Als sie gerade damit beschäftigt war ein Regal einzuräumen, schlug er ihr mit der flachen Hand aufs Gesäß. Das Opfer verständigte die Polizei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Täter ergab einen Wert von 2,75 Promille. Er wird sich nun wegen einer Beleidigung auf sexueller Basis verantworten müssen.

