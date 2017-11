POL-EL: Haselünne - Scheibe zerstört

Haselünne (ots) - Am Samstagabend ist es am Firmengebäude der EWE an der Meppener Straße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hatte dort gegen 19 Uhr eine Scheibe eingeworfen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05961)955820 bei der Polizei in Haselünne zu melden.

