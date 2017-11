POL-EL: Papenburg - Chevrolet beschädigt

Papenburg (ots) - Am Montagmittag ist es auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis an der Dechant-Schütte-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13.45 Uhr wurde dabei ein dort geparkter roter Chevrolet Spark angefahren und beschädigt. Während der Fahrer kurz in die Praxis ging, blieb die Beifahrerin im Auto sitzen. Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen Autos, stieß beim Ausparken gegen den Chevrolet und fuhr danach direkt vom Parkplatz herunter in Richtung Landbergstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

