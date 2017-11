POL-EL: Papenburg - Tödlicher Betriebsunfall auf Werftgelände

Papenburg (ots) - Am späten Montagabend ist es auf dem Gelände der Meyer Werft zu einem tödlichen Betriebsunfall gekommen. Ein 51-jähriger Mann aus Griechenland war gegen 22 Uhr mit Lackierarbeiten in einer Schiffsbauhalle beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er am Rand der Baudocks etwa zwölf Meter in die Tiefe. Er verstarb noch an der Unglücksstelle. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tode des Mannes liegen bislang nicht vor. Polizei und Gewerbeaufsicht haben ihre Ermittlungen aufgenommen.

