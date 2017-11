POL-EL: Emlichheim - Beim Einbiegen Bordstein gerammt

Emlichheim (ots) - Am Montagnachmittag ist es an der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrerin eines dunklen Opel Zafira wollte dort gegen 15.45 Uhr nach rechts auf den Parkplatz Burhook einfahren. Zeitgleich bog die bislang unbekannte Fahrerin eines größeren dunklen Autos von dem Parkplatz nach rechts auf die Dorfstraße ab. Weil sie dabei unvermittelt einen großen Schlenker machte, musste die Opelfahrerin ausweichen und stieß mit dem rechten Hinterreifen gegen den Bordstein. Es entstand Sachschaden. Die Verursacherin fuhr unerlaubt weiter. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell