POL-EL: Nordhorn - Motorradfahrer tödlich verletzt

Nordhorn (ots) - Am Montagnachmittag ist es auf dem Gildehauser Weg zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15.45 Uhr waren zwei Lkw hintereinander fahrend in Richtung Gildehaus unterwegs. Als der vordere nach links in die Straße Zur Haar abbiegen wollte, mussten beide Lkw anhalten, um zunächst den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Ein sich von hinten nährender 76-jähriger Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr ungebremst auf den Anhänger des haltenden Lkw auf. Der Nordhorner stürzte auf die Straße und verstarb trotz schnell eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

