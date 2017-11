POL-EL: Lingen - Mann spricht Wildpinkler an und wird geschlagen

Lingen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen ist es auf dem Universitätsplatz zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 27-jähriger Mann hat sich gegen 1.30 Uhr auf dem Heimweg befunden. Am alten Rathaus wurde er auf zwei Personen aufmerksam. Eine von ihnen urinierte an eine dortige Hauswand. Er sprach den Unbekannten an, worauf dieser sofort äußerst aggressiv reagierte. Der Wildpinkler schubste den 27-jährigen, konnte aber von seinem Begleiter zunächst zurückgehalten werden. Das Opfer ging anschließend weiter in Richtung des Universitätsplatzes. Der aggressive Mann hatte ihn offenbar verfolgt und dort wieder eingeholt. Unvermittelt schlug er dem 27-jährigen mit der Faust gegen die rechte Schläfe. Anschließend entfernte er sich mit seinem Begleiter. Der Täter wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt und von normaler Statur beschrieben. Er hatte eine Halbglatze und war mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Von seinem Begleiter wurde er mit dem Namen Christian angesprochen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

