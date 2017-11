POL-EL: Lingen - Brand in leerstehendem Schulgebäude

Lingen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am späten Montagmittag im Gebäude der ehemaligen Pestalozzischule zu einem Brand gekommen. Die Flammen hatten sich über das komplette eingeschossige Gebäude ausgebreitet. Verletzt wurde dabei niemand. Zur Brandzeit befanden sich keine Personen in der nur noch zur Lagerung alten Mobiliars genutzten Schule. Mehrere Feuerwehren aus Lingen und umliegenden Gemeinden waren mit einem Großaufgebot von mehr als 30 Fahrzeugen und über 100 Einsatzkräften vor Ort. Eine in unmittelbarer Nähe befindliche Unterkunft für Geflüchtete, wurde vorsorglich für die Dauer der Löscharbeiten geräumt. Eine Evakuierung der umliegenden Schulen war nicht erforderlich. Lehrer und Schüler wurden lediglich aufgefordert, wegen der starken Rauchentwicklung, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauern an. Die Beckstraße ist bis auf weiteres für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Zur Höhe des Sachschadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Brandermittler der Polizei haben ihre Arbeit vor Ort aufgenommen.

