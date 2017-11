POL-EL: Lehe - Auto im Kanal, Frau tot geborgen

Lehe (ots) - Am Montagmittag wurden Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Unglücksfall an der Montanistraße gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache, ist eine 93-jährige Frau mit ihrem Auto in den dortigen Seitenkanal gefahren. Sie konnte nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Wie lange sich das Auto schon im Wasser befunden hat, ist bislang unklar. Die Polizei geht davon aus, dass es sich hier nicht um einen klassischen Verkehrsunfall gehandelt hat. Ob hier ein Krankheitsfall oder ein sonstiges Unglück als Ursache vorliegt, wird zur Zeit geprüft. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tode der älteren Dame liegen nicht vor.

