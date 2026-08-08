Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 08.08.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

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Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Zeugen gesucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag in Moordorf. Eine 46-jährige Frau aus Ihlow parkte ihre schwarze Mercedes B-Klasse auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ekelser Straße. Eine unbekannte Person beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von 11:40 bis 12:00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941-606215 entgegen.

Großefehn - Fahrradfahrer schwer verletzt

Ein 73-jähriger Auricher fuhr am Freitagmittag mit seinem Pedelec auf dem Ostfrieslandwanderweg. Als er den Badeweg kreuzte, übersah er den Hyundai eines 59-jährigen Mannes aus Großefehn und stieß mit diesem zusammen. Der Pedelecfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht

Aurich - Nötigung im Straßenverkehr

Am Freitag, um 09:40 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Auricher mit seiner schwarzen Mercedes G-Klasse auf der Leerer Landstraße in Fahrtrichtung Holtrop. Er soll hierbei u.a. mit erhöhter Geschwindigkeit andere Verkehrsteilnehmer riskant überholt haben, sodass in einem Fall ein 51-jähriger Mann aus Aurich seinen schwarzen Audi Q5 habe stark abbremsen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Zeugen oder weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941-606215.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Betrunkener wurde in Gewahrsam genommen

Ein 57-jähriger Mann ist am Freitag gegen 13:15 Uhr durch die Polizei in Gewahrsam genommen worden, da er auf dem Norder Sommermarkt Passanten anpöbelte. Der alkoholisierte und polizeibekannte Mann fiel kurz zuvor bereits als Ladendieb in einem Einkaufscenter Am Markt auf. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Zudem muss er für die Kosten seiner Unterbringung aufkommen.

Landkreis Wittmund

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