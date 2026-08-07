Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Autohaus

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Autohaus

Bislang Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in ein Autohaus in Aurich eingebrochen. In den frühen Morgenstunden betraten die Täter das Gelände eines Autohauses an der Dornumer Straße und schlugen nach ersten Erkenntnissen eine Scheibe ein. Sie entwendeten einen schwarzen VW ID.Buzz mit dem zugehörigen Fahrzeugschlüssel. Bereits am Dienstag konnte das entwendete Fahrzeug abgestellt wieder aufgefunden werden. Offenbar hatten die Täter jedoch zwischenzeitlich eine gewisse Strecke mit dem Fahrzeug zurückgelegt. Die Polizei bittet Zeugen, die in den Morgenstunden des Dienstags verdächtige Beobachtungen im Nahbereich zur Dornumer Straße gemacht haben oder denen im Straßenverkehr ein schwarzer VW ID.Buzz aufgefallen ist, sich unter 04941 606215 zu melden.

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