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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt-Willmsfeld - Unfallzeugen gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Westerholt-Willmsfeld - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Westerholt-Willmsfeld ereignet hat. Gegen 13 Uhr stießen an der Ecke Auricher Straße / Heidweg zwei Hyundai-Fahrerinnen zusammen. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine der Fahrerinnen vom Heidweg nach links auf die Auricher Straße fahren, während die andere von der Auricher Straße in den Heidweg abbog. Über den genauen Hergang gibt es unterschiedliche Angaben. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, sich unter 04975 756940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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