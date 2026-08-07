Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Zeugen gesucht

Upgant-Schott - Schwerer Motorradunfall

Moordorf - Unfall auf der Bundesstraße

Norden - Unfallflucht

Wirdum - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Zeugen gesucht

Am Donnerstag kam es auf Norderney zu einer Auseinandersetzung zwischen einem zehnjährigen Jungen und einem bislang unbekannten Mann. Gegen 14.45 Uhr war der Junge mit seinem gleichaltrigen Freund auf Kickrollern in der Marienstraße unterwegs. Der Zehnjährige soll dann unabsichtlich eine Frau erschreckt haben, woraufhin dessen männlicher Begleiter den Jungen beleidigte und ihm an den Hals griff. Der Mann soll anschließend auch einen der Kickroller nach dem Zehnjährigen geworden haben. Nach dem Vorfall soll der Unbekannte mit seiner weiblichen Begleitung in Richtung Park gegangen sein. Er hatte eine Glatze, trug dunkle Jeans und eine rot-weiß-dunkelblaue Sportjacke. Eine Frau mit Fahrrad soll zur Tatzeit ebenfalls vor Ort gewesen sein. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04932 92980.

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Schwerer Motorradunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Upgant-Schott ist am Donnerstag ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 16.20 Uhr war nach ersten Erkenntnissen ein 37-jähriger Mann mit einem Motorrad auf dem Siegelsumer Moorweg unterwegs. Er fuhr aus Richtung Siegelsum in Fahrtrichtung Bundesstraße 72 und kam im Verlauf einer S-Kurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Der Mann schleuderte vom Motorrad und landete ohne Schutzhelm oder Schutzkleidung auf einem Schotterparkplatz. Der 37-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt und ein Rettungswagen. Das beschädigte Motorrad musste abgeschleppt werden. Es war weder zugelassen noch versichert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Moordorf - Unfall auf der Bundesstraße

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in Moordorf auf der Bundesstraße. Eine 46 Jahre alte VW-Fahrerin wollte gegen 14 Uhr vom Richelweg nach links auf die B 72 einfahren. Sie missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines 77-jährigen Wohnmobil-Fahrers, der in Richtung Aurich fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die 46-jährige VW-Fahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Wohnmobil musste abgeschleppt werden.

Norden - Unfallflucht

Am Montag hat sich in Norden eine Unfallflucht ereignet. Auf dem Parkdeck des Norder Tor touchierte zwischen 17.45 Uhr und 18.20 Uhr ein bislang Unbekannter mit seiner Autotür einen schwarzen Leapmotor T03. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Wirdum - Unfallflucht

In Wirdum kam es in der Nacht zu Freitag zu einer Unfallflucht. Ein derzeit unbekannter Lkw-Fahrer fuhr gegen 2.30 Uhr auf der Loppersumer Straße in Fahrtrichtung Wirdum. In Höhe Kloster Aland kam ihm ein anderer Lkw entgegen und sie stießen an den Außenspiegeln zusammen. Es entstand Sachschaden. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Wirdum fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

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