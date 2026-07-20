Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Lütetsburg - Betrunkener Radfahrer

Großefehn - Autofahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Betrunkener Radfahrer

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag einen betrunkenen Fahrradfahrer in Lütetsburg gestoppt. Der 52-jährige Mann fuhr um kurz nach Mitternacht im Bereich der Landstraße. Der Radfahrer hatte einen Atemalkoholwert von über 2,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Großefehn - Autofahrer verletzt

In Großefehn ist in der Nacht zu Sonntag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 3.20 Uhr fuhr ein 25-jähriger Renault-Fahrer aus Holtrop kommend auf dem Postweg. Als nach ersten Erkenntnissen Wildtiere die Fahrbahn überquerten, kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte einen Leitpfosten sowie einen Baum und landete in einem Straßengraben. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

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