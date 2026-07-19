Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der PI Aurich/Wittmund für Sonntag, den 19.07.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Raub eines Fahrrads

Das Fahrrad eines 30-jährigen Mannes wurde am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in Wiesmoor in der Parkanlage bei der Freilichtbühne von einem 36-jährigen Tatverdächtigen entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer zur Seite gestoßen, sodass der Beschuldigte das Fahrrad an sich nehmen konnte. Nach einer Verfolgung durch das Opfer ließ der Beschuldigte das Fahrrad zurück und flüchtete zu Fuß. Er konnte durch die Polizei im Nahbereich angetroffen werden.

Aurich - Fahrraddiebstahl

In der Nacht zu Samstag wurde in Aurich an der Straße "Am Pferdemarkt" ein verschlossenes Pedelec der Marke LIV in blauer Farbe entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 6060 zu melden.

Ihlow - Pkw beschädigt

Zwischen Freitag und Samstag kam es in Ihlow an der Sperlingstraße zu zwei Sachbeschädigungen an Pkw. Dabei wurden Reifen beschädigt und Lack zerkratzt. Zudem wurde die HU-Plakette eines Pkw entfernt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 6060 zu melden.

Südbrookmerland - Katze aus fahrendem Pkw geworfen

Am Samstagabend beobachtete ein Zeuge, wie der Fahrer eines Pkw eine Katze aus einem fahrenden Fahrzeug warf. Die Katze befindet sich derzeit beim Zeugen, der sich um die Versorgung kümmert. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Tierquälerei wurde eingeleitet. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Betrunkener Motorradfahrer

In der Nacht zu Sonntag kontrollierte die Polizei einen 53-jährigen Motorradfahrer in der Brückstraße. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 1,5 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Betrunkener Pkw-Fahrer

Am Sonntagmorgen kontrollierten Polizeibeamte nach einem Hinweis einen 43-jährigen Pkw-Fahrer in Südbrookmerland. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 2,3 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Motorradunfall

Am frühen Sonntagmorgen verlor ein 35-jähriger Motorradfahrer in der Brückstraße in Großefehn die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit einer Hecke sowie einem Verkehrszeichen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrtüchtigkeit ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Autoreifen beschädigt

Unbekannte haben in Esens die Reifen eines Autos beschädigt. Die Täter legten sogenannte Krähenfüße unter die Reifen eines grauen Toyota Yaris, der auf der Auffahrt eines Wohnhauses in der Walpurgisstraße abgestellt war, wodurch die Reifen während der Fahrt Luft verloren. Auch unter die Reifen eines schwarzen BMW wurden Krähenfüße gelegt. Dies wurden jedoch vor Fahrtantritt bemerkt. Die Vorfälle ereigneten sich in der Zeit von Freitag 10 Uhr bis Samstag 9 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

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