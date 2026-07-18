Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 18.07.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Opfer von mehreren Personen zusammengeschlagen

Ein 31-jähriger Auricher wurde am Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, von mehreren Personen in der Norderstraße zusammengeschlagen. Nach ersten Ermittlungen befand sich das Opfer zu Fuß auf dem Heimweg, als es in der Norderstraße aus einer aus 5-6 Personen bestehenden Gruppe heraus beleidigt wurde. Direkt nach den Beleidigungen wurde das Opfer von der Personengruppe mit Fäusten und Fußtritten attackiert und dabei verletzt. Ein 35-jähriger Passant versuchte dem Opfer zu helfen und wurde bei seinem Schlichtungsversuch ebenfalls aus der Gruppe heraus mit Fäusten geschlagen. Beide Opfer wurden durch den Übergriff verletzt. Die Täter flüchteten unmittelbar danach. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, Tel. 04941 6060, zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Die Polizei kontrollierte am Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, in der Esenser Straße den Fahrer eines E-Scooters, der zuvor durch Schlangenlinien aufgefallen war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer, ein 37-jähriger aus Aurich, einen Wert von fast 1,5 Promille fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Gefährt untersagt. Er muss sich nun ein einem Strafverfahren verantworten.

Südbrookmerland - Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Am Freitag befuhr eine 82-jährige Frau mit ihrem Audi gegen 14:00 Uhr die Straße "Schwarzer Weg" in Victorbur und bog dort nach rechts in die Westvictorburer Straße ein, wo sie die Vorfahrt einer von links kommenden 53-jährigen Fahrerin eines KIA missachtete. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Unfallverursacherin schwer und die Fahrerin des KIA leicht verletzt wurde. Beide wurden ins Auricher Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen geschätzter Sachschaden in größerer fünfstelliger Höhe. Die beiden Pkw wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit für etwa eine Stunde gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr Victorbur eingesetzt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Ladendieb schlug um sich

Am Freitagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, wurde ein 30-jähriger Norder in einem Lebensmittelgeschäft in der Norder Innenstadt bei einem Ladendiebstahl ertappt und durch den hauseigenen Ladendetektiv gestellt. Im Zuge der daraufhin eingeleiteten, hausinternen Anzeigenerstattung schlug der Mann unvermittelt auf den Ladendetektiv, sowie weitere Mitarbeiter ein. Die Opfer erlitten dabei leichte Verletzungen. Gegen den 30-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Nach Streit zugeschlagen

Am Freitagabend, gegen 22:10 Uhr, schlug ein bislang unbekannter männlicher Täter auf der Bradforder Straße nach einer verbalen Auseinandersetzung unvermittelt auf ein 62 Jahre altes Opfer ein. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen, während der Täter noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort flüchtete. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04931 9210 bei der Polizei Norden zu melden.

Verkehrsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Blomberg - Motorroller gestohlen

Unbekannte haben in Blomberg einen Motorroller gestohlen. Der schwarz-goldene Roller war in der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 14:30 Uhr, an einer Haltestelle im Weidenweg abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 92650 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Alkoholisiert Roller gefahren

Die Polizei kontrollierte am Freitagabend in Westerholt einen Rollerfahrer. Der 43-jährigen Mann aus Aurich fuhr gegen 18 Uhr auf der Nordener Straße. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und für den Roller bestand kein Versicherungsschutz. Den Rollerfahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Friedeburg - Leichtkraftrad touchiert und geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitagnachmittag in Friedeburg. Ein 17-jähriger Friedeburger fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Reepsholter Hauptstraße und überholte hierbei zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Während des Überholvorganges wurde er wiederum von einem weißen VW Transporter überholt. Hierbei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, bei der das Leichtkraftrad beschädigt wurde. Der 17-jährige blieb unverletzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

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