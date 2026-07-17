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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Betrunkene Autofahrerin

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Betrunkene Autofahrerin

Eine 55-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag auf der B210 in Wittmund von der Polizei gestoppt worden. Die Frau überfuhr gegen 17.30 Uhr eine rote Ampel und gefährdete eine andere Verkehrsteilnehmerin. Als Polizeibeamte die Autofahrerin kontrollierten, stellten sie bei ihr einen Atemalkoholwert von rund 3,1 Promille fest. Der 55-jährigen Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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