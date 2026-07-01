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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - 64-Jähriger vermisst

POL-AUR: Großefehn - 64-Jähriger vermisst
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Großefehn (ots)

Großefehn - 64-Jähriger vermisst

Die Polizei sucht nach einem Mann aus Großefehn. Der 64 Jahre alte Reent K. wurde letztmalig gegen 18.45 in einem Pflegeheim in der Kanalstraße Nord gesehen. Von dort verließ er die Einrichtung fußläufig in unbekannte Richtung. Herr K. ist desorientiert und auf Hilfe angewiesen. Er ist etwa 1,85 Meter groß, von sehr schlanker Statur und hat kurze braun-graue Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein rot-schwarz kariertes Hemd sowie eine blaue Hose. Zeugen, die Herrn K. gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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