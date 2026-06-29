Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Anhänger kollidiert mit Gegenverkehr

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Anhänger kollidiert mit Gegenverkehr

In Norden kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Burggraben. Gegen 13.30 Uhr fuhr eine 72-jährige VW-Fahrerin mit Anhänger in südlicher Richtung, als sich plötzlich der Anhänger löste. Er prallte frontal gegen einen entgegenkommenden 42-jährigen BMW-Fahrer. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der BMW und der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell