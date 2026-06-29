Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Einbruch in Juweliergeschäft

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Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Einbruch in Juweliergeschäft

In ein Juweliergeschäft in Wiesmoor ist eingebrochen worden. In der Nacht zu Montag verschafften sich Unbekannte gegen 3.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft an der Hauptstraße. Nach ersten Erkenntnissen beschädigten die Täter mit einem Radlader die Eingangstür des Geschäfts und gelangten so in das Objekt. Anschließend flüchteten sie vermutlich mit einem Pkw von der Örtlichkeit. Es wurde eine nicht geringe Menge Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort umfangreiche Spuren gesichert. Der genutzte Radlader war nach ersten Erkenntnissen zuvor von einer gegenüberliegenden Baustelle entwendet worden.

Bereits in der Nacht zu Samstag hatten Unbekannte versucht, einen Radlader in der Schulstraße zu entwenden. Ein Tatzusammenhang wird derzeit geprüft.

Zeugen, die im Nahbereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

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