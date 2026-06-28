Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 28.06.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Bedrohung mit Messer

Auf einem Friedhof an er Auricher Straße kam es am Samstag zu einer Bedrohung. Gegen 16.45 Uhr bemerkte eine Zeugin, wie eine 73-jährige Frau um Hilfe rief, nachdem sie von einem 67 Jahre alten Mann mit einem Messer bedroht worden war. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und sich einer psychischen Ausnahmesituation befand. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallverursacher entfernt sich

Am Samstagvormittag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Emder Straße zu einer Beschädigung an einem schwarzen Audi. Der Schaden wurde in der Zeit von 11.05 bis 11.15 Uhr vermutlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug verursacht. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-6060) zu melden.

Brandgeschehen

Aurich - Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Nach einem Blitzeinschlag geriet in der Westerlooger Straße in Aurich der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr stellte der 34-jährige Hausbewohner nach dem Einschlag eines Blitzes fest, dass Flammen aus dem Dachstuhl aufstiegen und verständigte die Feuerwehr. Er konnte sich unverletzt aus dem Gebäude retten. Die Feuerwehr aus Aurich übernahm die Löscharbeiten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Südbrookmerland - Aufmerksamer Nachbar entdeckt Feuer

Im Mittelweg in Südbrookmerland kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Brand in einer Scheune. Gegen 23.30 Uhr bemerkte ein Anwohner dunklen Rauch aus der Scheune eines benachbarten Grundstücks aufsteigen und informierte umgehend den Bewohner des Hauses. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Der 45-jährige Hausbewohner erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Freitagnachmittag kam es auf einem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes in der Straße Glückauf in Norden zu einer Unfallflucht. Zwischen 15.45 Uhr und 17.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren einen geparkten Skoda. Es entstand ein Schaden im Bereich der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Norden - Stromkasten beschädigt

Am Samstagabend wurde in der Tunnelstraße in Norddeich ein Schaden an einem Stromkasten festgestellt. Zwischen 18 und 21 Uhr wurde der Stromkasten von einem unbekannten Autofahrer, vermutlich beim Rückwärtsfahren, beschädigt. Der Autofahrer flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04931 9210 zu melden.

Berumbur - Radfahrer alkoholisiert gestürzt

Ein 49-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Samstagabend gegen 21.45 Uhr die Hauptstraße in Berumbur. Der Mann stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

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Mehrere Blitzeinschläge während Gewitterlage

Im Zusammenhang mit einem Gewitter kam es am Abend und in der Nacht zu mehreren Blitzeinschlägen in den Landkreisen Aurich und Wittmund. Betroffen waren unter anderem Wohnhäuser in Aurich, Südbrookmerland, Norden, Westerholt und Ihlow. Durch die Einschläge entstanden überwiegend Sachschäden. So wurden unter anderem Dächer beschädigt, Strom- und Telefonleitungen beeinträchtigt sowie Steckdosen in Mitleidenschaft gezogen. In einem Fall schlug ein Blitz in einen Holzhaufen ein, in einem weiteren in die Fahrbahn. Die Feuerwehren sowie weitere Einsatzkräfte waren an mehreren Einsatzstellen im Einsatz. Die entstandenen Sachschäden hielten sich insgesamt in einem geringen Rahmen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht abschließend bekannt.

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