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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Einbruch

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Einbruch

In Neuharlingersiel ist eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem derzeit unbewohnten Wohnhaus in der Großholum-Dorfstraße. Das Haus befindet sich gegenüber einem Landhotel. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 19 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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