Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Wiesmoor - E-Scooter-Fahrerin gestürzt

Südbrookmerland - Schuppenbrand

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Unter Alkoholeinfluss gefahren

In Großefehn hat am Mittwoch ein betrunkener Autofahrer einen Unfall verursacht. Auf einem Tankstellengelände an der Auricher Landstraße rangierte gegen 16.15 Uhr ein 63 Jahre alter Autofahrer und prallte gegen ein dort stehendes Auto. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 63-Jährige alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,3 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - E-Scooter-Fahrerin gestürzt

Am Mittwoch ist eine E-Scooter-Fahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Eine 16-Jährige war auf der Straße Amselweg unterwegs, und wollte von der Straße auf den Radweg wechseln. Dabei touchierte sie den Bordstein und stürzte. Die Jugendliche zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Brandgeschehen

Südbrookmerland - Schuppenbrand

In Moordorf kam es am Donnerstag zu einem Brandgeschehen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 8.40 Uhr alarmiert. Ein Mülltonnenunterstand am Bürgermeister-Lüken-Platz hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, doch der Unterstand war nicht mehr zu retten. Ursächlich für den Brand waren nach ersten Erkenntnissen Arbeiten mit einem Unkrautbrenner, die dort ausgeführt wurden. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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